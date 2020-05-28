En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,26 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 3,67 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" ve yüzde 2,83 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,289388 4,26 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 15,391824 3,67 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,710283 2,83 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,035331 2,81 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,090078 2,71 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105814 2,60 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,068055 2,58 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,039531 2,58 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019336 2,40 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,086169 2,39

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)