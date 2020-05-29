En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,85 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,31 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,14 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,984301 2,85 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034428 2,31 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039152 2,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,831338 2,06 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,044475 2,06 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,744770 1,98 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,590690 1,94 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007002 1,33 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,053595 1,24 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,879582 1,23

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)