En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,98 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,89 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,98 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,89 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042299 2,32
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,679489 1,98
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,424200 1,89
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038300 1,63
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081198 1,54
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,063179 1,51
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029616 1,30
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 24,929513 1,08
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,056750 1,05
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 36,939386 1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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