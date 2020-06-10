En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,50 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,033967
|1,65
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|33,364624
|1,58
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|37,493867
|1,50
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,263377
|1,34
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007948
|0,89
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,053064
|0,87
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,169602
|0,82
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,050011
|0,81
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031273
|0,80
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,089205
|0,76