En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,64 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,50 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,47 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,100239 1,64 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,057956 1,50 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068720 1,47 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,416672 1,36 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,803816 1,31 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019301 1,22 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 73,140120 1,20 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,012678 1,11 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,482264 1,09 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,138626 0,93

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)