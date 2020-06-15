En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,56 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 2,08 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,56 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,076476 2,39 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028637 2,08 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,116010 1,56 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,212411 1,45 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007522 1,44 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 96,353337 1,43 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,086485 1,38 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,885731 1,36 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,055880 1,28 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,036450 1,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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