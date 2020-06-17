En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,88 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 4,19 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,402647 4,88 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091254 4,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,953585 3,49 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047481 3,41 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007894 2,75 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019264 2,62 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088618 2,45 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,088570 2,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078840 2,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,057522 2,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)