En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,58 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,26 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,12 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 2,263646 1,58 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,265038 1,26 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,972164 1,12 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041359 1,09 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,679313 0,94 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 72,474095 0,75 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,056976 0,74 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,544038 0,68 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047797 0,67 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092424 0,66

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)