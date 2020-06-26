En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,26 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,82 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,42 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,26 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,82 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007985
|2,42
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,077973
|1,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|100,042937
|0,82
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,058501
|0,75
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,088248
|0,57
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070798
|0,31
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020518
|0,24
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066880
|0,23
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,133561
|0,22
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,253756
|0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:55 Kaynak: AA
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