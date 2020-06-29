En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,06 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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