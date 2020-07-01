En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,83 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|101,128187
|1,93
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,397117
|1,90
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,058903
|1,83
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,071847
|1,81
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,408741
|1,69
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,078452
|1,58
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,089605
|1,40
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,566159
|1,39
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,195248
|1,33
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,597344
|1,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:47 Kaynak: AA
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