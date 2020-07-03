En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,31 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,31 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,56 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,46 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 80,991183 3,31
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,048257 2,56
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,091687 2,46
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,173816 2,27
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021246 2,25
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,609288 2,21
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,802330 2,21
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029803 1,97
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,200624 1,93
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,086221 1,87
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:32 Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:40 Türkiye'den "Yeniköy Kasabı" denilerek yollanan Del Bosque, İspanya'yı 2010'da Dünya şampiyonluğuna taşıdı 12:28 Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü 10:03 Fındık ihracatında rekor kırılarak 2 milyar 74 milyon dolar gelir sağlandı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:13 Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
250 şübesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti
20:58
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
20:21
İki Bakan, "patlamanın yaşandığı fabrikada denetimler yapılmıyor" iddialarına yanıt verdi
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
19:53
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
19:12
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm
17:18
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
ABD'li uzmana göre koronavirüsün yeni mutasyonu hastalığın bulaşıcılığını artırabilir
15:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 21:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]