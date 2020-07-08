En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,17 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,63 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,42 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,883297 3,17 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,099004 1,63 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,059410 1,42 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,068649 1,28 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,255175 1,26 HSBC Portföy Değ. Fon 113,848427 1,16 Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 1,594662 1,13 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,052289 1,05 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,317319 1,00 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,216133 0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)