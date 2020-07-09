En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,09 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,09 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,96 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036719
|2,13
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|26,845922
|2,09
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031105
|1,96
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,062807
|1,82
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020170
|1,30
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|104,836756
|1,17
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008342
|1,14
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,382522
|1,14
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,969601
|1,10
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,095558
|1,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:59 Kaynak: AA
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