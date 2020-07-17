En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,24 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,67 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,58 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043373 3,24 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,176177 1,67 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,916608 1,58 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042146 1,55 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030048 1,54 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,291928 1,45 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,251849 1,44 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,590742 1,42 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,889552 1,40 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,095471 1,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)