En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,16 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF", yüzde 1,58 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,644675 2,16 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,468554 1,58 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 35,353771 1,57 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 665,057047 1,25 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,767599 1,24 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,088886 1,08 HSBC Portföy Altın Fonu 3,650138 1,01 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020892 0,95 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,219387 0,93 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049714 0,85

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)