En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,18 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,032380 2,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,064302 2,19 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,806208 2,18 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,061991 2,17 İş Portföy Altın Fonu 0,047886 2,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,104392 2,16 Deniz Port. Altın Fonu 0,053381 2,16 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 106,548522 2,14 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,042142 2,14 Garanti Portföy Altın Fonu 0,121824 2,14

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)