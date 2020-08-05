En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,95 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,15 ile "Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon" ve yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 36,839973 7,95 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,064822 2,15 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,471116 1,73 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,526362 1,69 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,096176 1,27 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008630 1,23 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,032271 1,19 HSBC Portföy Altın Fonu 3,752936 1,11 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,030233 0,86 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,507764 0,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)