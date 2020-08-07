En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,71 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,24 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 4,07 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,369103 6,71 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,225206 4,24 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,693684 4,07 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 699,691797 3,73 HSBC Portföy Altın Fonu 4,027142 3,38 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039525 3,34 İş Portföy Altın Fonu 0,051789 3,34 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,069231 3,30 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066962 3,29 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062920 3,25

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)