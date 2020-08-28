En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,12 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,59 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 2,374702 2,12 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,174848 1,59 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,124936 1,59 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,097697 1,55 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064593 1,50 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,893493 1,50 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079180 1,41 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040480 1,37 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,864844 1,32 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075344 1,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)