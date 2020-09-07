En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,63 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,52 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,099382 1,63 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020780 1,52 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,145998 1,52 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,129768 1,34 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,763154 1,33 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,032097 1,32 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 13,873060 1,17 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 79,830653 1,16 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,793676 1,05 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 13,689097 1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)