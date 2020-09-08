Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,60 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,12 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,09 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,101824 3,60 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041375 2,12 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,909805 2,09 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,885511 1,97 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,408877 1,94 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,922693 1,90 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,133537 1,84 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,053394 1,81 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075837 1,74 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,165906 1,74 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 15:19 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi

Kayseri'de 65 yaş üstü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını saat 11:00-15:00 arası kullanabilecek

Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı

Tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 15 yaralı

Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Erol Mütercimler hakkında yasal süreç başlattı

12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti

Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz

Son Dakika: Türkiye'de 8 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 1761 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler

Medipol Başakşehir, Olympique Lyon'dan sağ bek Rafael'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti

Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi

Hindistan-Çin gerilimini sınır ihlali yapan 13 sığır çözdü

Baba, ehliyetsiz kaza yapan oğlunu haklı çıkarabilmek için olay yerinden canlı yayın yaptı