En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,42 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,76 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,795269
|1,72
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023415
|1,42
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,927549
|0,76
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,215821
|0,76
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057226
|0,75
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130740
|0,75
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043493
|0,75
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,066599
|0,75
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,111671
|0,75
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051408
|0,74
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:45 - Kaynak: AA
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