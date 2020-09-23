En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,39 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,18 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F." ve yüzde 2,11 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,184829 2,39 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,032949 2,18 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 119,052313 2,11 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,595907 1,84 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,092971 1,54 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,982613 1,52 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104491 1,51 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,222029 1,49 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,074294 1,46 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041832 1,43 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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