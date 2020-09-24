En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,79 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,45 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 2,651635 2,15 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 83,951967 1,79 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,996842 1,45 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075894 1,39 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,626670 1,37 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038748 1,28 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,711269 1,27 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066565 1,23 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,206906 1,13 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,759580 1,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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