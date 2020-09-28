En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,75 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,20 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,97 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 36,565729 2,75 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586908 2,20 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,728004 1,97 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,828094 1,80 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233116 1,80 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 86,668540 1,77 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,014370 1,34 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,814449 1,19 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,234482 1,18 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,037253 1,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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