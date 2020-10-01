En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,09 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 3,00 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,93 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 2,920274 3,09 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,320559 3,00 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,080835 2,93 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041150 2,81 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,070084 2,63 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,908760 2,50 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 36,470466 2,45 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088719 2,45 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,272681 2,39 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,149458 2,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi

Portekiz efsanesi Rui Costa: Ronaldo 40 yaşına kadar futbol oynar

Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar

İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı

Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni

Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor

Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü

Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu