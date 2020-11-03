Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

03.11.2020 14:57
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,077091 1,40 QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,077091 1,40
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 806,951411 0,81
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,063109 0,74
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,689041 0,71
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,092301 0,69
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009135 4,76
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044842 1,31
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,086976 1,29
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,115192 0,97
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,599497 0,91
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,054351 2,82
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,135424 2,80
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,254841 2,54
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,239920 2,43
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112063 2,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,051482 1,72
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,880087 1,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,322504 1,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,106963 1,30
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,811155 1,21
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,259423 2,70
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067232 2,61
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,107074 2,43
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,302496 1,57
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,067330 1,56
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,996160 2,18
TEB Portföy Altın Fonu 0,119552 1,65
Fiba Portföy Altın Fonu 0,042193 1,61
Garanti Portföy Altın Fonu 0,140420 1,60
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,071338 1,59
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,618197 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,022721 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,873977 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060302 0,04
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 74,704300 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Avrupa, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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