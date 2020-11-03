Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077091
|1,40
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|806,951411
|0,81
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,063109
|0,74
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,689041
|0,71
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,092301
|0,69
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009135
|4,76
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044842
|1,31
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,086976
|1,29
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,115192
|0,97
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,599497
|0,91
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054351
|2,82
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,135424
|2,80
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,254841
|2,54
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,239920
|2,43
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,112063
|2,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051482
|1,72
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,880087
|1,54
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,322504
|1,45
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,106963
|1,30
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,811155
|1,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,259423
|2,70
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,067232
|2,61
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,107074
|2,43
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,302496
|1,57
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,067330
|1,56
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,996160
|2,18
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,119552
|1,65
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,042193
|1,61
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,140420
|1,60
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,071338
|1,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,618197
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,022721
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,873977
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060302
|0,04
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|74,704300
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi