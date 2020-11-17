En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,96 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,19 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009145 2,96 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,103082 2,19 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,112899 2,19 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,049987 2,12 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,039898 2,04 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,665803 1,93 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,113036 1,85 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056192 1,84 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,007602 1,75 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,078500 1,64 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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