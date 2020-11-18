En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,29 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,050757 2,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114490 1,29 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,591018 1,06 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024033 1,05 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045212 1,05 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,050507 1,04 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,385279 0,99 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,000063 0,97 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009231 0,94 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,236253 0,93 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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