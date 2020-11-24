En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran yatırım fonları

24.11.2020 13:59
En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,87 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,47 ile "Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu" ve yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,87 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 3,47 ile "Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu" ve yüzde 3,40 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0409203,87
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0310013,47
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0094883,40
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0511453,32
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1033963,26
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,1127443,12
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0759993,12
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0245013,07
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF756,6384443,02
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1132542,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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