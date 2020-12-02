En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,28 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 4,51 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 4,35 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,726692 6,28 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,249715 4,51 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,989859 4,35 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,103218 4,33 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052299 4,16 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 5,972990 3,87 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,541788 3,79 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055215 3,78 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,542316 3,74 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,426748 3,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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