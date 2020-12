En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)", yüzde 1,48 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,35 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 16,306851 1,50 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,010153 1,48 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,440721 1,35 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,469583 1,13 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,407544 1,01 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,025349 1,01 Garanti Portföy Altın Fonu 0,126349 0,89 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,161798 0,89 TEB Portföy Altın Fonu 0,107331 0,82 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060401 0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi

Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı

Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil

Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu

Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu

Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu

2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor