Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,193905 2,20 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044682 1,73 Ak Portföy Altın Fonu 0,103313 1,69 TEB Portföy Altın Fonu 0,109090 1,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,878380 1,63 Garanti Portföy Altın Fonu 0,128407 1,63 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,180675 1,62 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038318 1,62 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065057 1,62 İş Portföy Altın Fonu 0,050336 1,62 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Ekonomi, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

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