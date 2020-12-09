Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019468 0,06 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,742305 0,06 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,119171 0,05 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027686 0,05 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 395,785184 0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045112 0,68 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,216425 0,33 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,182440 0,26 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,601638 0,25 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,770785 0,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,482424 2,60 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,026673 2,60 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081755 2,13 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041967 1,72 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,078244 1,71 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon HSBC Portföy Değ. Fon 130,400397 1,71 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,377959 1,38 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,045872 1,02 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,178926 0,51 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,029043 0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,892086 1,42 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,187922 1,38 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,281138 1,37 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,684483 1,26 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,967630 1,24 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,129231 1,38 TEB Portföy Altın Fonu 0,109760 1,36 İş Portföy Altın Fonu 0,050657 1,34 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038581 1,33 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065487 1,32 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,038259 0,12 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,886809 0,06 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,172937 0,06 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,029869 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,626559 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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