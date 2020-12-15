Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|751,521238
|0,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234622
|0,22
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,586657
|0,22
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,256714
|0,12
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|21,828916
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,874030
|0,84
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,196969
|0,29
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,199266
|0,25
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,231305
|0,21
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,252474
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,119047
|2,75
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,485090
|2,14
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,519221
|1,98
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,083374
|1,89
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,580748
|1,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,060813
|1,40
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,777472
|1,17
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,612653
|1,06
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,119039
|1,03
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,390821
|0,95
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,380582
|1,28
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,306623
|0,80
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,760500
|0,69
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,521625
|0,64
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,242116
|0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,518269
|0,88
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,040938
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,628010
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,175796
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,695633
|0,04
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,002465
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi