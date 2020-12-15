Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

15.12.2020 14:41
Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF751,5212380,41Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2346220,22HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF751,5212380,41
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2346220,22
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5866570,22
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2567140,12
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu21,8289160,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8740300,84
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,1969690,29
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1992660,25
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,2313050,21
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,2524740,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1190472,75
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,4850902,14
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5192211,98
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0833741,89
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,5807481,86
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0608131,40
Tacirler Portföy Değ. Fon3,7774721,17
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,6126531,06
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,1190391,03
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3908210,95
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,3805821,28
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3066230,80
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,7605000,69
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,5216250,64
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2421160,18
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,5182690,88
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0409380,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6280100,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1757960,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6956330,04
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0024650,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, İstanbul, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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