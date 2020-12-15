Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 751,521238 0,41 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234622 0,22 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,586657 0,22 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,256714 0,12 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,828916 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,874030 0,84 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,196969 0,29 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,199266 0,25 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,231305 0,21 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,252474 0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,119047 2,75 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,485090 2,14 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,519221 1,98 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,083374 1,89 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,580748 1,86 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,060813 1,40 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,777472 1,17 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,612653 1,06 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,119039 1,03 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,390821 0,95 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,380582 1,28 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,306623 0,80 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,760500 0,69 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,521625 0,64 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,242116 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,518269 0,88 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,040938 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,628010 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,175796 0,04 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,695633 0,04 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,002465 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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