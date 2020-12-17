Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

17.12.2020 14:07
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0412980,19İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu120,5389290,14HSBC Portföy Uzun Vad. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0412980,19
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu120,5389290,14
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5879120,13
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0688700,12
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2285800,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0259871,33
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8786760,63
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6208970,20
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,5317560,05
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7854870,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0591260,91
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1179930,73
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0563570,48
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3137600,46
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0863660,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2282910,60
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0349610,36
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,5643550,31
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0226970,25
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0612280,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0123980,66
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1961840,37
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0618620,26
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8932250,20
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7960410,19
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,4025441,06
Garanti Portföy Altın Fonu0,1297700,36
Ak Portföy Altın Fonu0,1047640,35
TEB Portföy Altın Fonu0,1101390,29
İş Portföy Altın Fonu0,0507820,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0033080,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0418380,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1767580,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0613340,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9048520,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Finans, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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