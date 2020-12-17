Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041298 0,19 İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 120,538929 0,14 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587912 0,13 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,068870 0,12 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,228580 0,09 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,025987 1,33 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,878676 0,63 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,620897 0,20 Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu 1,531756 0,05 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,785487 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,059126 0,91 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,117993 0,73 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056357 0,48 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,313760 0,46 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086366 0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,228291 0,60 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034961 0,36 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,564355 0,31 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022697 0,25 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,061228 0,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Global Md Portföy Katılım Fonu 1,012398 0,66 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,196184 0,37 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,061862 0,26 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,893225 0,20 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,796041 0,19 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,402544 1,06 Garanti Portföy Altın Fonu 0,129770 0,36 Ak Portföy Altın Fonu 0,104764 0,35 TEB Portföy Altın Fonu 0,110139 0,29 İş Portföy Altın Fonu 0,050782 0,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,003308 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,041838 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,176758 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061334 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,904852 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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