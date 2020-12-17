Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041298
|0,19
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|120,538929
|0,14
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,587912
|0,13
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068870
|0,12
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,228580
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,025987
|1,33
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,878676
|0,63
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,620897
|0,20
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,531756
|0,05
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,785487
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,059126
|0,91
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,117993
|0,73
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056357
|0,48
|Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,313760
|0,46
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086366
|0,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,228291
|0,60
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034961
|0,36
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,564355
|0,31
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022697
|0,25
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,061228
|0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,012398
|0,66
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,196184
|0,37
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061862
|0,26
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,893225
|0,20
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,796041
|0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,402544
|1,06
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129770
|0,36
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,104764
|0,35
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110139
|0,29
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050782
|0,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,003308
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,041838
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,176758
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061334
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,904852
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi