En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,89 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,65 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,57 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 3,957429 3,89 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,545472 2,65 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,307112 2,57 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,027786 2,51 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,787459 2,38 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,642444 2,22 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,124450 2,17 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,655444 2,08 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 18,139963 2,02 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086922 2,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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