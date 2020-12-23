En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran yatırım fonları

23.12.2020 15:03
En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,89 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,65 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,57 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,89 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,65 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,57 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon3,9574293,89
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,5454722,65
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3071122,57
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0277862,51
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,7874592,38
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6424442,22
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1244502,17
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,6554442,08
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF18,1399632,02
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0869222,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, TEM Otoyolu, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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