En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

En fazla kazandıran yatırım fonları

24.12.2020 14:15
En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,20 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,94 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,20 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,94 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon4,0588762,56
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,6785532,20
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0103091,94
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,8280161,82
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,8348351,70
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,6806691,57
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1089961,51
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3984221,32
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,5541091,22
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,5947741,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Osmanlı, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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