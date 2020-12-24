En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,20 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,94 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,058876
|2,56
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,678553
|2,20
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010309
|1,94
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|17,828016
|1,82
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,834835
|1,70
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,680669
|1,57
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108996
|1,51
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,398422
|1,32
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,554109
|1,22
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,594774
|1,19
Kaynak: AA
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