Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,758043
|0,13
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027327
|0,08
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027898
|0,06
|Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|2,910406
|0,06
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,029692
|0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,294579
|0,24
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,369006
|0,20
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,021154
|0,18
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010327
|0,17
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,237595
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,177729
|1,96
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086113
|1,35
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,125313
|1,26
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057282
|1,19
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|18,540205
|1,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,130365
|1,76
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,063448
|1,68
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,402482
|1,02
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,715680
|0,78
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,046539
|0,63
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,818394
|0,70
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,580971
|0,64
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,068825
|0,45
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,459484
|0,37
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,341862
|0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,866076
|0,12
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055492
|0,02
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127327
|0,02
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,102667
|0,02
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,043673
|0,02
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,045464
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,180738
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,064974
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,698361
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061534
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi