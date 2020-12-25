Son dakika... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,758043 0,13 Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027327 0,08 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027898 0,06 Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 2,910406 0,06 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,029692 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,294579 0,24 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,369006 0,20 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,021154 0,18 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010327 0,17 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,237595 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 18,177729 1,96 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086113 1,35 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,125313 1,26 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057282 1,19 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 18,540205 1,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,130365 1,76 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,063448 1,68 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,402482 1,02 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,715680 0,78 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 10,046539 0,63 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,818394 0,70 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,580971 0,64 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,068825 0,45 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,459484 0,37 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,341862 0,09 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,866076 0,12 Deniz Port. Altın Fonu 0,055492 0,02 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127327 0,02 Ak Portföy Altın Fonu 0,102667 0,02 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043673 0,02 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,045464 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,180738 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,064974 0,04 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,698361 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061534 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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