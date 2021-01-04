En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,85 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve "İş Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044023 1,97 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037317 1,85 İş Portföy Altın Fonu 0,048972 1,85 Deniz Port. Altın Fonu 0,054479 1,75 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,042957 1,74 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,256130 1,72 HSBC Portföy Altın Fonu 3,753346 1,66 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,063311 1,65 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,059592 1,61 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,104448 1,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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