En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,11 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,10 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,03 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112387 3,11 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056861 3,10 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,583656 3,03 İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,654344 1,95 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,704349 1,81 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,814632 1,71 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,092531 1,48 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,057560 1,38 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,358890 1,35 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,315565 1,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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