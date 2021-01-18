Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 716,649522 1,60 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,164459 0,17 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,779229 0,17 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,028232 0,15 Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,024976 0,14 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,065141 0,95 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,138575 0,83 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,704908 0,61 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,428049 0,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Aura Portföy Değ. Fon 0,773173 0,37 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,114438 0,33 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,035340 0,30 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,191829 0,29 TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,729758 0,24 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058177 0,63 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,908263 0,61 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,111902 0,60 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,783733 0,60 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,709302 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,077086 1,32 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,996039 1,08 Gedik Portföy Altın Fon 0,932931 0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,061739 0,61 TEB Portföy Altın Fonu 0,103270 0,61 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,057295 0,14 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062199 0,14 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,193175 0,13 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,017338 0,13 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,931226 0,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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