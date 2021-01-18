Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|716,649522
|1,60
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,164459
|0,17
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,779229
|0,17
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,028232
|0,15
|Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,024976
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,065141
|0,95
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,138575
|0,83
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,704908
|0,61
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,428049
|0,31
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,773173
|0,37
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114438
|0,33
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035340
|0,30
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,191829
|0,29
|TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon
|2,729758
|0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,058177
|0,63
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,908263
|0,61
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,111902
|0,60
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,783733
|0,60
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,709302
|0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,077086
|1,32
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,996039
|1,08
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,932931
|0,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,061739
|0,61
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,103270
|0,61
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,057295
|0,14
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062199
|0,14
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,193175
|0,13
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,017338
|0,13
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,931226
|0,13
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi