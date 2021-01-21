Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236693
|0,16
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,839024
|0,14
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027718
|0,13
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,591001
|0,12
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,577782
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,858844
|2,32
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,993350
|1,45
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,027510
|1,44
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038824
|1,42
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043497
|1,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,088901
|2,76
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,127052
|2,27
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,108593
|1,32
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,003726
|1,28
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,777538
|1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,507540
|1,65
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022804
|1,38
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,832558
|1,33
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,224352
|0,55
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078928
|0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,812212
|0,87
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,790427
|0,69
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,459485
|0,56
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,119772
|0,52
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,796081
|0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,664289
|1,67
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,222153
|0,87
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,180410
|0,84
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,938313
|0,56
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036606
|0,54
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,058771
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,933791
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062283
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,637976
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,194793
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi