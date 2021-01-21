Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,236693 0,16 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,839024 0,14 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027718 0,13 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,591001 0,12 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 177,577782 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,858844 2,32 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,993350 1,45 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,027510 1,44 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038824 1,42 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043497 1,10 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,088901 2,76 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,127052 2,27 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,108593 1,32 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,003726 1,28 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,777538 1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,507540 1,65 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022804 1,38 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,832558 1,33 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,224352 0,55 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078928 0,49 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,812212 0,87 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,790427 0,69 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,459485 0,56 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,119772 0,52 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,796081 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,664289 1,67 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,222153 0,87 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,180410 0,84 Gedik Portföy Altın Fon 0,938313 0,56 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036606 0,54 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,058771 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,933791 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062283 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,637976 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,194793 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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