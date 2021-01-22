Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039801
|0,48
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,170016
|0,08
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,708065
|0,05
|Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,031859
|0,05
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,074455
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,813056
|1,28
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,141221
|1,26
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,124826
|1,05
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,497745
|0,64
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,071643
|0,62
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,050488
|5,37
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|1,011305
|1,57
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042632
|0,74
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114917
|0,52
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035538
|0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020800
|0,07
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,355779
|0,06
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019612
|0,05
|İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,039276
|0,05
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,809973
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010122
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,059276
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062312
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023831
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,934659
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi