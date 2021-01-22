Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

22.01.2021 14:41
Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0398010,48Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1700160,08Actus Portföy Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0398010,48
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1700160,08
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu1,7080650,05
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,0318590,05
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0744550,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,8130561,28
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1412211,26
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1248261,05
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4977450,64
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0716430,62
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0504885,37
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon1,0113051,57
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0426320,74
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1149170,52
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0355380,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0208000,07
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3557790,06
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0196120,05
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0392760,05
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,8099730,05
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0101220,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0592760,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0623120,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0238310,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9346590,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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