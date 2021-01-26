Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,594719 0,33 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 709,254548 0,31 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237699 0,17 Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,025499 0,14 Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023045 0,13 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043262 1,20 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010780 0,70 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025294 0,51 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038840 0,22 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,635063 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,163033 1,92 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 22,279458 1,69 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,126513 1,30 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 20,437313 1,26 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,022315 1,18 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,517886 1,13 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,043130 1,06 Aura Portföy Değ. Fon 0,782413 0,64 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,035544 0,59 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,127952 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,820085 1,30 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,481734 0,95 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,824591 0,76 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,115722 0,46 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,357167 0,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,070348 0,48 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,323868 0,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,976565 0,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,639389 0,06 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,903936 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,197506 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,061266 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062426 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim

İstanbul'da kar yağışı yarın öğleden sonra etkili olacak! İşte beyaz örtü yapacağı ilçeler

İran, Rus Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi

İki buçuk aylık bebeğini yastıkla boğan anneye müebbet hapis cezası verildi

"Umarım ölene dek ülkeyi yönetir" diyen Sumudica'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Tanışmak çok istedim ama olmadı

Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı

İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların istisnalar hariç "ikamet izin başvuruları" sınırlandırıldı

Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu