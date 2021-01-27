Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027832 0,34 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,220237 0,25 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,089531 0,23 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,066241 0,22 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039775 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025487 0,76 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,860064 0,64 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,009503 0,60 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,979626 0,45 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,409612 0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,057392 0,51 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,084085 0,45 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048881 0,36 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,117715 0,35 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,094128 0,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,602225 0,68 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,742529 0,25 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,023054 0,23 Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon 1,095502 0,20 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,108296 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,161247 0,38 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,487078 0,36 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,361573 0,19 Global Md Portföy Katılım Fonu 1,016032 0,09 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028140 0,08 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010144 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,061766 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062455 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,939053 0,04 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,021380 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı

Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı

Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız

Ebru Gündeş hakkında kritik karar! Yalı davasından tamamen aklandı

Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti

Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu

Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı