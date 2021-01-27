Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

27.01.2021 14:21
Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0278320,34Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0278320,34
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2202370,25
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0895310,23
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0662410,22
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0397750,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254870,76
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8600640,64
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0095030,60
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9796260,45
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,4096120,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0573920,51
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0840850,45
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0488810,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1177150,35
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0941280,31
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6022250,68
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,7425290,25
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0230540,23
Ak Portföy ING Bank Öz. Bnk. ve Plat. Değ. Özel Fon1,0955020,20
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1082960,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1612470,38
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4870780,36
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3615730,19
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0160320,09
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0281400,08
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0101440,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0617660,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0624550,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9390530,04
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0213800,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Gedik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Antalya'da inanılmaz görüntü: Denizdeki balık fırtınanın etkisiyle 60 metre uzaklıktaki evin balkonuna uçtu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız Ebru Gündeş hakkında kritik karar! Yalı davasından tamamen aklandı Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti Keban HES, 2020'de ülke ekonomisine 450 milyon dolar katkı sundu Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum Koronavirüsü atlattı, Guillain Barre Sendromu'na yakalandı! Doktoru konuştu: Nadir görülen bir durum         
14:14
Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak Marketlere yeni düzenleme geliyor: Bazı sebze ve meyveler sadece kapalı alanlarda satılacak, seçmece olmayacak         
14:07
Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı Galatasaray, Diagne'nin transferi için West Bromwich'le anlaşma sağladı         
13:50
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüsün çarptığı anlar kamerada         
13:00
Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm Camını kırarak girdiği evde eski eşini öldüren zanlı kendisini böyle savundu: Aldattığını düşündüm         
12:58
Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor Burası İzlanda değil Yozgat! Yol kenarlarından çıkan buharları ilk kez görenler şaşırıp kalıyor         
12:35
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu         
12:23
Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi Randevu vaadiyle dolandırdıkları adamı gasbederek ormanlık alana terk eden çete çökertildi         
12:03
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı Mahalleye dehşeti yaşatan genç kadın, yoldan geçen vatandaşa bıçakla böyle saldırdı         
11:08
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 15:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei