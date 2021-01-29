Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027848 0,43 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,205042 0,35 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,652037 0,24 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,059015 0,23 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083414 0,21 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,038700 4,15 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,999095 3,11 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042895 2,17 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037996 1,02 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,631981 0,96 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 21,582197 3,34 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,954473 3,29 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,714208 3,10 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,922301 2,94 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,956362 2,81 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,615600 2,94 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,067963 2,24 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,223246 1,84 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,042845 1,74 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 8,951948 1,47 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,743389 2,76 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,041177 2,48 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,780009 2,46 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,137996 1,95 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,454937 1,85 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,481033 4,31 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 43,656899 0,07 QNB Finans Portföy Altın BYF 38,720850 0,01 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,640227 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,062764 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023704 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023903 0,05 Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,022294 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı İttifak Holding Konyaspor'a kiraladı

Rasim Ozan'dan Orhan Pamuk'la çekildiği fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt: Çok pişmanım, sosyal medya kötülük dolu

Trans birey ile genç kadın sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti! O anlar kamerada

İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti

Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı

Baraj suyuna kapılan evladını arayan anne feryat etti: Su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor