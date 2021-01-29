Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027848
|0,43
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,205042
|0,35
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,652037
|0,24
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059015
|0,23
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,083414
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,038700
|4,15
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,999095
|3,11
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042895
|2,17
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037996
|1,02
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,631981
|0,96
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|21,582197
|3,34
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,954473
|3,29
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,714208
|3,10
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,922301
|2,94
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|20,956362
|2,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,615600
|2,94
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,067963
|2,24
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,223246
|1,84
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042845
|1,74
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,951948
|1,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,743389
|2,76
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,041177
|2,48
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,780009
|2,46
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,137996
|1,95
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,454937
|1,85
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,481033
|4,31
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|43,656899
|0,07
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|38,720850
|0,01
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,640227
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,062764
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023704
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023903
|0,05
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,022294
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi