Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

29.01.2021 14:25
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0278480,43
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2050420,35
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6520370,24
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0590150,23
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0834140,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0387004,15
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9990953,11
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0428952,17
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0379961,02
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6319810,96
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF21,5821973,34
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,9544733,29
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7142083,10
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,9223012,94
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,9563622,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6156002,94
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0679632,24
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,2232461,84
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0428451,74
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon8,9519481,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,7433892,76
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0411772,48
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7800092,46
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1379961,95
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4549371,85
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,4810334,31
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,6568990,07
QNB Finans Portföy Altın BYF38,7208500,01
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6402270,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0627640,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0237040,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0239030,05
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,0222940,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yatırım, Finans, Gümüş, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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