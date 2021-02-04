Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,165101
|0,57
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,400801
|0,33
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,057551
|0,30
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,087776
|0,28
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,940820
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010972
|1,87
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,409262
|0,71
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,239602
|0,64
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041652
|0,40
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,977322
|0,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,731480
|3,43
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,106579
|3,40
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,962566
|3,36
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053906
|3,26
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063329
|2,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,069121
|1,56
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,155597
|1,20
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,427158
|1,09
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,409699
|1,01
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,258733
|0,89
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,147783
|0,84
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,106710
|0,83
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,837642
|0,82
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,473358
|0,81
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,849423
|0,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010179
|0,06
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,030535
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,065789
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023765
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,062683
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi