Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,165101 0,57 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,400801 0,33 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,057551 0,30 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,087776 0,28 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,940820 0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,010972 1,87 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,409262 0,71 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,239602 0,64 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041652 0,40 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,977322 0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,731480 3,43 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,106579 3,40 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,962566 3,36 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053906 3,26 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063329 2,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,069121 1,56 Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 9,155597 1,20 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,427158 1,09 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,409699 1,01 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,258733 0,89 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,147783 0,84 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,106710 0,83 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,837642 0,82 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,473358 0,81 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,849423 0,35 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 0,010179 0,06 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,030535 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,065789 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023765 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062683 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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