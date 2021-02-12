Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,042303 0,25 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,028025 0,11 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,218444 0,08 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,197863 0,06 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,800959 0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038517 0,71 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,852009 0,69 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025959 0,58 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,017246 0,46 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,255083 0,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,108239 2,09 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 139,225697 1,33 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,772343 1,30 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,730234 1,19 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,030804 1,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,043103 0,57 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,039593 0,47 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,978409 0,43 HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,031456 0,19 HSBC Portföy Değ. Fon 145,907774 0,18 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,900334 0,37 QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,003572 0,10 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,161138 0,08 Qinvest Portföy Katılım Fonu 1,009867 0,04 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,368798 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,069771 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,062908 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,953077 0,04 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,206599 0,04 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,713561 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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