Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

12.02.2021 15:39
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0423030,25
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0280250,11
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,2184440,08
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1978630,06
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,8009590,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0385170,71
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8520090,69
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259590,58
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0172460,46
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,2550830,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1082392,09
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu139,2256971,33
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7723431,30
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7302341,19
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0308041,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0431030,57
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0395930,47
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9784090,43
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0314560,19
HSBC Portföy Değ. Fon145,9077740,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,9003340,37
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,0035720,10
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1611380,08
Qinvest Portföy Katılım Fonu1,0098670,04
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3687980,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0697710,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0629080,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9530770,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,2065990,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,7135610,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Enerji, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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